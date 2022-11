Vodafone vuole la competizione diretta con Iliad sul fronte della telefonia mobile. In occasione del mese di novembre gli abbonati del gestore inglese potranno attivare una serie di ricaricabili estremamente vantaggiose sia per quanto riguarda i costi che le soglie di consumo. Le migliori offerte di Vodafone saranno vincolate alla portabilità della rete.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga

Una delle migliori ricaricabili sul mercato è certamente la Special 100 Giga. I clienti che decidono di attivare questa tariffa potranno ricevere un ticket all inclusive per i consumi con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un ticket con 100 Giga per la connessione di rete con le velocità incluse del 4G.

Il prezzo per il rinnovo di quest’offerta sarò pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti dovranno aggiungere a questa tariffa un costo una tantum il cui valore previsto è di 10 euro. Compresa in questa spesa la dotazione della scheda SIM.

In linea con quelle che sono le ultime condizioni tariffarie del provider, Vodafone aggiunge per i suoi clienti una garanzia molto interessante. Gli abbonati, infatti, potranno beneficiare di un costo bloccato nel semestre iniziale del proprio abbonamento. Per gli utenti, quindi, non sono previsti rincari sui prezzi mensili.

Coloro che sono interessati ad attivare la ricaricabile potranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale. Per la portabilità della rete al gestore francese sono necessari sino a tre giorni lavorativi.