L’operatore Vodafone Italia sta continuando ad offrire la possibilità di acquistare alcuni dispositivi a prezzi scontati nei negozi, per i clienti di rete mobile iscritti al programma fedeltà a pagamento Vodafone Club+.

Per chi ancora non lo conoscesse, Club + permette di risparmiare tutti i mesi su rifornimento, shopping e molto altro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone Club +: smartphone a prezzi scontati

L’elenco dei device disponibili in sconto è stato recentemente aggiornato con la reintroduzione di smartphone, che già da qualche tempo non venivano scontati. La promozione in questione dà diritto all’acquisto di un solo accessorio della selezione in uno dei negozi Vodafone aderenti all’iniziativa, nei limiti della giacenza del prodotto disponibile a magazzino.

Fino al 30 novembre 2022 saranno disponibili Xiaomi 12T Pro al costo di 599,99 euro, Xiaomi 12 Lite al costo di 329,99 euro, Xiaomi Redmi Watch 2 Lite al costo di 44,99 euro, Xiaomi Buds 3 Lite al costo di 15,99 euro ed infine Xiaomi Mi Smart Band 5 TNP al costo di 14,99 euro. Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Lite.

Il programma di fedeltà dell’operatore rosso è sottoscrivibile in due versioni, Vodafone Club a 3,99 euro al mese e Vodafone Club+ a 14,99 euro ogni 6 mesi. Lo sconto extra Q8, per chi si iscrive durante il periodo del Black Friday si aggiunge al resto degli sconti utilizzabili ogni mese dai clienti Vodafone Club. Per scoprire qualcosa in più su questo programma fedeltà vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore, sicuramente non ne rimarrete delusi!.