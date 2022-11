Avete mai sentito parlare di video deepfake? se la risposta è negativa, ricordiamo essere filmati creati dall’intelligenza artificiale, la cui capacità è di saper ricreare in modo molto realistico, la voce ed i movimenti (del corpo e del volto) di una specifica persona, in genere un personaggio famoso.

Sebbene nella maggior parte dei casi i risultati siano esilaranti e molto divertenti, è stato più volte notato come questi vengano anche utilizzati con fini tutt’altro che positivi, ovvero sfruttati per truffe o fake news; purtroppo il popolo che bazzica internet è diventato negli anni sempre più credulone, tanto da essere il mezzo ideale per la disinformazione.

Video Deepfake: un software li smaschera

In questi giorni Intel e Intel Labs hanno comunicato di aver progettato FakeCatcher, un software avanzato che punta a smascherare i video deepfake con un’analisi ben precisa: il flusso sanguigno.

A differenza di tutti gli altri programmi in commercio, che puntano a verificare il filmato alla ricerca di segni artificiali, il FakeCatcher analizza il video alla ricerca del cambiamento di colore nel volto delle persone, causato proprio dal sangue che ogni secondo scorre sotto la pelle. Analizzando fotogramma per fotogramma, il sistema riesce a scoprire dove l’intelligenza artificiale è stata costretta ad apportare dei cambiamenti, distinguendo, con una precisione annunciata del 96%, il video falso dal reale.

Chi la vincerà? ora la palla passa tra le mani dei creatori di video deepfake.