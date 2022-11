TINECO, leader assoluta nel mondo degli aspirapolvere, riesce questa volta a dare un grande contributo in ottica Black Friday. Dal 18 al 28 novembre infatti sarà possibile usufruire di sconti clamorosi che riguarderanno i dispositivi più interessanti su Amazon.

TINECO FLOOR ONE S5: sistema intelligente di aspirazione e lavaggio con ancora più potenza

La nuova FLOOR ONE S5 può aspirare sia su superficie asciutta che bagnata. Oltre al sensore intelligente iLoopTM, al display a LED, alla funzione autopulente, al funzionamento a batteria e all’integrazione dell’app, a differenza del fratello leggermente più piccolo FLOOR ONE S3, offre una testina ottimizzata che si estende fino al bordo del suo alloggiamento. La migliore pulizia dei bordi consente quindi di aspirare e pulire senza lasciare aloni anche su angoli, sporgenze e battiscopa.

Inoltre, FLOOR ONE S5 dispone di contenitori più grandi per l’acqua nuova e usata, consentendo di pulire aree più ampie senza dover cambiarla.

In offerta su Amazon dal 18 al 28 novembre al prezzo di soli 379€ invece che a 519€ grazie allo sconto del 27%. LINK D’ACQUISTO

TINECO Pure One S15 Pet: non solo un uso normale, ottimo contro i peli di animali e allergeni

Il Pure One S15 Pet elimina senza sforzo e con formidabile efficienza, peli di animali, peli e allergeni. Presenta la prima testina ZeroTangle la quale semplifica notevolmente la manutenzione e migliora l’esperienza complessiva del cliente. In combinazione con le setole angolate, la sua testina a doppio pettine separa e rimuove attivamente i capelli e i peli del rullo direttamente nel serbatoio per aspirare i capelli senza intasare il rullo. Questa tecnica consente una riduzione del 99% dei capelli aggrovigliati.

Dispone di un display LCD per una maggiore intuitività intuitiva. E’ visibile anche il livello della batteria, la potenza di aspirazione, il segnale Wi-Fi e c’è la ricezione delle notifiche. Infine, TINECO ha esteso la durata della batteria con la tecnologia iLoop Smart Dust Sensor.

In offerta su Amazon dal 18 al 28 novembre al prezzo di soli 399€ invece che a 499€ grazie allo sconto del 20%. LINK D’ACQUISTO

TINECO FLOOR ONE S3: l’aspirapolvere smart per pavimenti asciutti e bagnati

Totalmente wireless, TINECO FLOOR ONE S3 è l’intelligente aspiraliquidi a batteria con display a LED in grado di rimuovere rapidamente e a fondo tutte le macchie, indipendentemente dal fatto che si tratti di residui liquidi, sporco o peli di animali domestici sul pavimento.

Grazie all’iLoopTM Smart Sensor, il dispositivo regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua per pulire i pavimenti in modo efficace e completo in una sola passata. L’aspirapolvere elimina la necessità di portarsi dietro un secchio d’acqua e la scopa. Tramite l’app è possibile visualizzare dati come prestazioni di pulizia e report generale, istruzioni per l’uso, stato della batteria o promemoria per la manutenzione del dispositivo. E grazie al sistema autopulente multistadio, il FLOOR ONE S3 si pulisce anche da solo dopo il lavoro.

In offerta su Amazon dal 18 al 28 novembre al prezzo di soli 299€ invece che a 409€ grazie allo sconto del 27%. LINK D’ACQUISTO