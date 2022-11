Smartphone: se la batteria dura poco questi consigli ti salveranno

Il vostro smartphone dura qualche ora per poi scaricarsi subito dopo? La colpa non è sua ma del modo in cui lo avete conservato negli anni. Col passare del tempo infatti, la batteria perde la sua capacità di rimanere in carica, e su questo non ci piove. C’è un modo per farlo durare più a lungo possibile?

Smartphone: i trucchi più efficaci per una batteria “sana” anche a distanza di anni

Se volete conoscere i segreti che manterranno in vita la vostra batteria per molto tempo dovete leggere attentamente le righe qui di seguito e prenderne atto. Ma prima ricordate, le batterie di oggi non hanno nulla a che fare con quelle del passato, le quali ai tempi avevano la metà delle funzioni attuali. Ciò significa che più procederemo verso il futuro, e minori saranno le capacità della batteria appesantita da app, giochi e servizi di streaming. Insomma, dimenticate le prestazioni dei famosi Nokia 3310.

Tornando a noi, la questione “batteria dello smartphone” è gestibile. Come farla durare un’intera giornata (o quasi)? I punti essenziali per preservarla sono:

fare la prima ricarica in modo normale ;

in modo ; mettere il dispositivo in carica quando la batteria è tra il 20 e l’80% ;

; usare solo caricabatterie originali ;

; disattivare i servizi e le funzionalità non necessarie;

e le funzionalità non necessarie; ottimizzare la luminosità dello schermo.

Ciò che invece non dovete fare poiché riduce la durata complessiva del telefono, è: