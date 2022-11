Prodotti ritirati: la nota spezia dei dolciumi scompare dai supermercati

Se facendo la spesa nel reparto dolciumi vi è capitato di notare sullo scaffale un foglio in bianco e nero, sappiate che si trattava dell’avviso di prodotti ritirati. Proprio così, il capitolo non si è ancora concluso e non terminerà mai, purtroppo. Stavolta gli accusati sono degli alimenti utilizzati per insaporire soprattutto i dolci (non a caso si trovano nella corsia delle gocce di cioccolato, degli aromi e delle decorazioni per torte). Avete capito a quali ci riferiamo?

Prodotti ritirati: prestate attenzione a questa spezia

La caccia al prodotto minaccioso del Ministero della Salute prosegue, per questo consiglia a tutti di tenersi aggiornati dando un’occhiata alle sue comunicazioni in tempo reale. L’ultima novità vede partecipi due marchi di spezie per via di un allergene. Ma scopriamo insieme quale.

Il 14 novembre sul portale è comparso un prodotto usato in cucina per molte ricette sia dolci che salate. Si tratta di un noto marchio di cannella in polvere BIO del marchio Bongiovanni SRL. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Bongiovanni SRL con sede dello stabilimento presso via Case Molino di Pogliola, Snc – 12089 – Villanova Mondovi (CN). I numeri di lotto e la data di scadenza o il temine minimo di conservazione sono: DO/ORGCASPWD/051/021 – 30/04/23. Come dicevamo, la causa del ritiro è la presenza dell’allergene anidride solforosa.

Ma non è la sola, poiché per lo stesso motivo è stato rimosso un altro marchio, nonché il Mix a base di cannella in polvere del marchio Lo Conte. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è IPAFOOD SRL con sede dello stabilimento a Frigento, via Taverna Di Annibale 23 – 83040 (AV). Il formato del mix di cannella in polvere è di 10 gr.

In tal caso i numeri di lotto e la data di scadenza o il temine minimo di conservazione sono: