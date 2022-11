La propensione di Opera per l’integrazione delle funzionalità di social networking nel suo browser è stata ora estesa a quella che è ampiamente considerata la piattaforma più popolare. Il browser desktop offerto dall’azienda è stato aggiornato per fornire agli utenti una barra laterale che fornisce un rapido accesso a TikTok. Alla fine stai accedendo alla versione online che tutti possono usare, ovviamente, ma questo è comunque utile se vuoi controllare rapidamente il tuo feed al lavoro o se vuoi pubblicare video dal tuo PC.

L’inclusione porta a quattro il numero totale di app a cui è possibile accedere rapidamente: Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp e ora questo. Inoltre, puoi utilizzare una barra laterale del lettore multimediale che ti consente di accedere a servizi di streaming musicale come Apple Music e Spotify. Sebbene si tratti ancora una volta di applicazioni online, è evidente che Opera si rivolge a clienti che preferirebbero non eseguire diversi programmi nativi o spostarsi tra le schede del proprio browser.

TikTok, gli utenti su PC possono scaricare il nuovo Opera

La funzione TikTok è, in fin dei conti, solo un’estensione di un metodo collaudato. Allo stesso modo in cui ha fatto con i suoi browser di gioco e criptovaluta, Opera sta cercando di convincerti a passare da Chrome e Safari al suo software client includendo servizi utili o per lo meno alla moda. Opera sostiene in modo convincente che poiché la maggior parte dei browser attuali tende a funzionare bene, non c’è motivo per non sceglierne uno che potrebbe essere più conveniente.

È difficile dire quanto questa strategia stia contribuendo alla redditività complessiva dell’organizzazione. Le classifiche dei browser di ottobre 2019 di Statcounter hanno mostrato che Opera deteneva una quota di mercato leggermente inferiore al 2,3%. Tuttavia, tre anni dopo, quel numero era aumentato a oltre il 3,6%, indicando che Opera aveva guadagnato quote di mercato. Nonostante ciò, è ancora un lontano sesto e deve affrontare una concorrenza maggiore da parte di Firefox (che ha poco più del 7% di quota) rispetto a Chrome (66,5%). Semmai, Opera si sta affermando di più come alternativa preferita per le persone che sono deluse da ciò che Apple, Google e Microsoft hanno da offrire.