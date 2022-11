Siamo ormai giunti al tanto atteso evento di offerte e sconti di venerdì Black Friday 2022. In questa occasione, diverse aziende di tutti i settori proporranno i propri prodotti a dei prezzi decisamente convenienti. Nel settore del gaming, in particolare, c’è Nintendo. Quest’ultima ha infatti da poco avviato le nuove offerte sul proprio store, proponendo diversi giochi in sconto per la console Nintendo Switch.

Nintendo, iniziano gli sconti del Black Friday sui giochi per Nintendo Switch

Sono dunque iniziate le varie offerte e i vari sconti in occasione del Black Friday. Come già accennato, tra le varie aziende c’è anche il colosso Nintendo, che sta ora proponendo sul proprio Nintendo eShop diversi titoli per la sua ultima console da gaming, ovvero la Nintendo Switch.

Tra questi, troviamo titoli di rilievo come FIFA 23 Legacy Edition, il quale viene al momento proposto ad un prezzo scontato di 23,99 euro contro il suo prezzo iniziale di 39,99 euro. Altro titolo degno di nota è il videogioco Super Mario Odyssey. Quest’ultimo viene al momento proposto su Nintendo eShop ad un prezzo scontato di 39,99 euro (il suo prezzo di listino è 59,99 euro).

È inoltre presente in sconto sullo store online il videogioco Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sempre ad un prezzo scontato di 39,99 euro. Tra i videogiochi, troviamo anche titoli a prezzi ancora più bassi. Segnaliamo ad esempio Need For Speed Hot Pursuit Remastered ad un prezzo di soli 7,99 euro, contro il suo prezzo iniziale di 39,99 euro, e anche il videogioco Zombieland: Double Tap-Road Trip ad un prezzo scontato di 4,79 euro.