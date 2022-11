Netflix ha annunciato il lancio di una funzione chiamata “Gestisci accesso e dispositivi”, che consentirà agli utenti di disconnettersi da remoto da dispositivi che non riconoscono o a cui non vogliono più accedere.

La mossa serve per limitare la condivisione di account o password tra gli utenti. La società americana di servizi di streaming e produzione in abbonamento ha affermato che la mossa è stata presa in previsione delle imminenti festività natalizie e del probabile aumento dei viaggi e degli spostamenti che tradizionalmente si vede in questo periodo dell’anno.

Secondo Netflix, ciò consentirà agli utenti di disconnettersi dai dispositivi a cui hanno effettuato l’accesso se si sono dimenticati. La sezione “Gestione dell’accesso e dei dispositivi” di recente introduzione consentirà agli utenti di visualizzare i dispositivi recenti che sono stati utilizzati per lo streaming di dati utilizzando il proprio account e darà anche ai proprietari la possibilità di disconnettersi da un dispositivo specifico con un solo tocco.

La nuova funzionalità introdotta è disponibile per gli utenti di tutto il mondo sulle piattaforme web, iOS e Android di Netflix, ha confermato l’azienda tramite un post sul blog.

Nuove funzioni in arrivo

A ottobre, la società ha annunciato una funzionalità che consentirebbe agli utenti di trasferire i propri profili da un account esistente a uno nuovo, mantenendo al contempo consigli personalizzati, cronologia di visualizzazione, le liste, giochi salvati e altre impostazioni dai profili precedenti.

Netflix ha anche annunciato il lancio di un piano Basic with Ads a novembre. Il nuovo piano a basso prezzo supportato da pubblicità è stato reso disponibile in 12 paesi tra cui Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Il co-CEO di Netflix, Reed Hastings, ha introdotto questo nuovo piano con rammarico: “Coloro che hanno seguito Netflix sanno che sono stato contrario alla complessità della pubblicità. Ma purtroppo per consentire ai consumatori un prezzo più basso abbiamo dovuto introdurre questo nuovo piano“, ha detto Hastings durante il pre- teleconferenza sugli utili registrati nell’aprile di quest’anno.