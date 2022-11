Netflix incomincia seriamente a pensare alla sicurezza. A quanto pare, da oggi gli utenti della piattaforma che sono a capo dell’account hanno la possibilità di visualizzare tutti i dispositivi collegati al proprio account e decidere se disconnetterli o meno da remoto. Questa è un’assoluta novità, essendo che prima non era possibile procedere in questo modo.

Netflix: ora il padrone dell’account può decidere quali dispositivi rendere “funzionanti”

Questa novità è stata individuata all’interno della sezione account da visualizzazione web, dove possono essere trovate delle informazioni e la possibilità di cambiare abbonamento. Ora c’è anche la funzione del tutto nuova “Gestisci accessi e dispositivi“. In basso c’è uno screen di com’è fatta questa sezione.

Dunque, si vanno a scoprire delle informazioni aggiuntive per ogni dispositivo, come può essere il tipo di hardware, il profilo usato di recente per guardare qualche titolo, data e ora d’accesso e posizione approssimativa basata sull’indirizzo IP.

Inoltre, la nuova pagina Gestisci accessi e dispositivi è disponibile anche su Web. Tuttavia, arriverà anche su Android e iOS, riuscendo così a garantire una gestione migliore della piattaforma anche in mobile.

La società ha bisogno di riprendersi

Netflix ha assolutamente bisogno di dare novità, soprattutto dopo che il nuovo piano base con pubblicità è stato già oggetto di discussione all’inizio di questo mese. Ma, partendo ancora più da lontano, la piattaforma necessita una ripresa dopo le varie problematiche degli scorsi mesi.

La funzione di condivisione account potrebbe rivelarsi particolarmente utile in futuro, essendo che la piattaforma incomincerà ad addebitare dei costi aggiuntivi agli utenti che non sono appartenenti al nucleo familiare di chi possiede l’account.