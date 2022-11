I tagli di posti di lavoro nel settore tecnologico si stanno accumulando: le aziende che hanno guidato il mercato azionario rialzista da 10 anni si dovranno adattare ad una nuova realtà.

Il nuovo capo Elon Musk ha ridotto metà della forza lavoro di Twitter, mentre il genitore di Facebook ha annunciato che licenzierà oltre 10000 dipendenti, ovvero il 13% del suo personale.

Il mese scorso, Meta ha annunciato un secondo trimestre consecutivo di calo delle entrate e prevede un altro calo nel quarto trimestre. Gli inserzionisti stanno riducendo la spesa poiché l’aumento dell’inflazione frena i consumatori.

L’industria tecnologica ha visto in generale una serie di licenziamenti nel 2022 di fronte a delle condizioni economiche incerte. Ecco i grandi che sono stati annunciati di recente.

Meta

Le indicazioni deludenti per il quarto trimestre hanno spazzato via un quarto della capitalizzazione di mercato della società e hanno spinto il titolo al minimo dal 2016.

La divisione Reality Labs dell’azienda ha perso 9,4 miliardi di dollari finora quest’anno a causa dell’impegno del CEO Mark Zuckerberg per il Metaverso.

Meta si sta ridimensionando dopo aver ampliato l’organico di circa il 60% durante la pandemia. L’attività è stata danneggiata dalla concorrenza di rivali come TikTok, da un ampio rallentamento della spesa pubblicitaria online e dalle sfide delle modifiche iOS di Apple.

In una lettera ai dipendenti, Zuckerberg ha affermato che coloro che perderanno il lavoro riceveranno 16 settimane di paga più due settimane aggiuntive per ogni anno di servizio.

Poco dopo aver chiuso l’acquisto di Twitter da 44 miliardi di dollari alla fine del mese scorso, Musk ha tagliato circa 3.700 dipendenti di Twitter, secondo le comunicazioni interne visualizzate dalla CNBC.

In un post del 4 novembre, Musk ha affermato che “non c’era altra scelta” se non quella di licenziare i dipendenti, aggiungendo che sono stati offerti loro tre mesi di licenziamento.

Musk ha detto che i licenziamenti arrivano perchè Twitter sta perdendo oltre 4 milioni al giorno. Nel secondo trimestre, l’ultima volta che Twitter ha riportato guadagni, le entrate sono diminuite dell’1% rispetto all’anno precedente.

Lyft

La società ha annunciato la scorsa settimana di aver tagliato il 13% del suo personale, ovvero circa 700 posti di lavoro. In una lettera ai dipendenti, il CEO Logan Green e il presidente John Zimmer hanno indicato “una probabile recessione nel prossimo anno” e l’aumento dei costi assicurativi per il rideshare.

Per i lavoratori licenziati, la società di trasporto ha promesso 10 settimane di retribuzione, copertura sanitaria fino alla fine di aprile e assistenza al reclutamento. I lavoratori che erano lì da più di quattro anni riceveranno quattro settimane di paga in più, hanno aggiunto.

Stripe

Il gigante dei pagamenti online Stripe ha licenziato circa il 14% del suo personale, che ammonta a circa 1.100 dipendenti la scorsa settimana.

Il CEO Patrick Collison ha scritto in una nota al personale che i tagli erano necessari in un contesto di crescente inflazione, timori di una recessione incombente, tassi di interesse più elevati, shock energetici, budget di investimento più ristretti e finanziamenti per startup più scarsi. Presi insieme, questi fattori segnalano “che il 2022 rappresenta l’inizio di un diverso clima economico“, ha affermato.

Stripe ha detto che pagherà 14 settimane di licenziamento per tutti i dipendenti in partenza e di più per quelli con un mandato più lungo. Pagherà anche l’equivalente in contanti di sei mesi dei premi sanitari esistenti o del proseguimento dell’assistenza sanitaria.

Stripe è stato valutato 95 miliardi l’anno scorso e, secondo quanto riferito, ha abbassato la sua valutazione a 74 miliardi a luglio.

Coinbase

Il CEO Brian Armstrong ha indicato una possibile recessione, la necessità di gestire i costi e di crescere “troppo velocemente” durante un mercato rialzista.

Coinbase, che ha tenuto il suo debutto in borsa, quest’anno ha perso oltre l’80% del suo valore, crollando insieme alle criptovalute.

I licenziati hanno ricevuto un minimo di 14 settimane di TFR più ulteriori 2 settimane per ogni anno di lavoro oltre un anno. Sono stati inoltre offerti quattro mesi di assicurazione sanitaria COBRA negli Stati Uniti e quattro mesi di supporto per la salute mentale a livello globale, secondo l’annuncio della società.