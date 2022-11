Anche l’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di adottare una soluzione ecosostenibile per le proprie SIM Card. Ora infatti sono di tipo Green, ovvero prodotte in plastica al 100% riciclabile e riciclata.

Lo scorso 12 Novembre 2022 Kena ha annunciato sui suoi canali social che la plastica delle SIM ora è riciclabile, con un post dal testo “Un motivo in più per fare la scelta giusta”.

Kena Mobile lancia le nuove SIM Green

L’operatore principale TIM è già da oltre due anni che utilizza le SIM Green, anche se quelle di Kena, per il momento, non sono state ridotte e mantengono una misura standard. Rispetto alle precedenti SIM Kena, nel retro delle nuove è stato aggiunto il simbolo verde che indica la possibilità di riciclare la plastica della scheda telefonica, mentre il resto della grafica, sia nel fronte che nel retro della SIM, è rimasta invariata.

Le nuove SIM Green di Kena dunque, in corso di distribuzione per gli acquisti effettuati online e nei negozi, sono realizzate con il 100% di plastica riciclata, che prevede cioè l’utilizzo di materie prime provenienti da PVC riciclato dallo smaltimento di vecchi prodotti. In questo modo, Kena afferma di azzerare le emissioni di CO2 durante la produzione delle sue schede telefoniche.

In merito a questa iniziativa di sostenibilità ambientale, sul sito di Kena è presente la dicitura “Kena si tinge di Green, per un futuro più sostenibile”. Vi ricordo che sul sito ufficiale dell’operatore potete trovare tantissime offerte molto interessanti, soprattutto in questi giorni in occasione del Black Friday!.