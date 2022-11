Google continua a migliorare il modo in cui acquisti online con nuove funzionalità che ti aiutano a individuare il prodotto corretto senza dover visitare un negozio a causa di obblighi precedenti, il tutto fornendo una vera esperienza simile a un negozio.

Presto sarai in grado di acquistare prodotti cosmetici come fondotinta che si abbinano al tono della tua pelle. Questa funzione si basa su una raccolta di 148 modelli con varie tonalità della pelle, età, sesso, forme del viso, etnie e tipi di pelle. Il sistema Monk Skin Tone Scale, rilasciato a maggio per promuovere l’uguaglianza dei colori, alimenta i risultati di ricerca di Google per queste richieste.

Google ha rilasciato un nuovo strumento per lo Shopping

Questa opzione ti consente di scegliere un modello con la tua stessa carnagione e determinare quale articolo soddisfa meglio le tue esigenze prima di acquistarlo. Inoltre, Google ora ti consente di provare le scarpe digitalmente e in 3D utilizzando AR. Al momento del lancio, alcuni produttori selezionati, come Saucony, VANS e Merrell, supportano la nuova funzionalità, con altri che dovrebbero seguire l’esempio purché dispongano di risorse 3D per i loro articoli.

Quando cerchi scarpe su Google, tutto ciò che devi fare è scrivere alcune parole chiave che spieghino rapidamente cosa stai cercando. Dopo aver deciso un elemento e averlo premuto, la ricerca lo mostrerà in 3D. In alternativa, puoi vedere il prodotto come se fosse nella tua stanza a un braccio di distanza toccando il pulsante ‘Visualizza nel mio spazio’ con l’icona di una lente.

‘Puoi girare, ingrandire e visualizzare le scarpe nella tua zona a partire da oggi mentre determini se il colore, i lacci o la suola corrispondono al tuo stile’, ha rivelato Google in un post sul blog. Questi sono i miglioramenti più recenti delle funzionalità di acquisto di Google nella Ricerca, dopo l’introduzione di uno strumento di acquisto in 3D e l’aggiunta di filtri dinamici all’esperienza di acquisto.