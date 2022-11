Il Black Friday 2022 è ormai alle porte, a partire da oggi, 18 novembre, e per tutta la prossima settimana, assisteremo ad un importante excursus di offerte e di sconti speciali, atti ad invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, anche in occasione delle festività natalizie.

In un periodo così carico di offerte e di emotività, la truffa è purtroppo sempre dietro l’angolo, i malviventi sguazzano letteralmente in occasioni di questo tipo, nel tentativo di catturare all’amo più utenti possibili. Alcuni consigli per proteggersi giungono direttamente dalla Polizia Postale.

Black Friday 2022: fate attenzione

Il consiglio più grande è di “diffidare da offerte troppo vantaggiose per essere vere, ma sopratutto di acquistare sempre e soltanto su siti ufficiali, o comunque già conosciuti”, nel caso in cui foste attratti da un sito differente dai soliti, “cercare in rete le recensioni degli altri utenti, pagando preferibilmente con carta di credito ricaricabile“.

L’ultimo consiglio lo riteniamo molto valido e da affrontare sopratutto nel caso in cui vi affidiate ad un e-commerce su cui non siete soliti acquistare, poiché l’eventuale furto di dati avrebbe un impatto minore sulle vostre finanze, rispetto ad una carta di credito tradizionale, il cui plafond è sicuramente maggiore.

Tante piccole accortezze che possono, in alcune occasioni, salvare veri e propri capitali dal furto di dati sensibili. Diffidate sempre anche dai messaggi che ricevete, sopratutto SMS, di sconti speciali, o ancora peggio di regali a cui avete accesso. Se avete dubbi, digitate sempre il nome del sito nella barra degli indirizzi.