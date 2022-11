Qualcomm, uno dei principali produttori di chipset per smartphone, ha annunciato oggi ufficialmente il suo processore di punta della serie Snapdragon di nuova generazione per smartphone di fascia alta: lo Snapdragon 8 Gen 2.

Come indica il nome stesso, parliamo del successore dello Snapdragon 8 Gen 1 dell’anno scorso e promette prestazioni migliori e più efficienti, soprattutto quando si tratta di attività relative all’IA.

La CPU Kryo dello Snapdragon 8 Gen 2 include un core principale basato su ARM Cortex-X3 con clock a 3,2 GHz, oltre a quattro core ad alte prestazioni a 2,8 GHz e tre core di efficienza a 2,0 GHz. Rispetto al chipset dell’anno scorso, questi sono da 200 MHz a 300 MHz più veloci. L’azienda afferma che la CPU è il 35% più veloce rispetto alla generazione precedente e il 40% più efficiente dal punto di vista energetico.

Si dice che la sua ultima GPU Adreno offra il 25% in più di prestazioni pur essendo il 45% più efficiente dal punto di vista energetico. Porta anche il supporto per il ray tracing con accelerazione hardware sulla piattaforma Snapdragon. È disponibile il supporto per tecnologie di memoria più veloci, inclusa la RAM LP-DDR5X fino a 4.200 MHz e il nuovo storage UFS 4.0.

Supporto al 5G e WiFi 7

Simile all’SD8 Gen 1, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 appena annunciato è costruito utilizzando un processo a 4 nm. Per quanto riguarda il display, il chipset è dotato del supporto per la risoluzione QHD+ fino a 144Hz o la risoluzione 4K a 60Hz. Supporta anche display esterni con risoluzione fino a 4K a 60Hz con Rec. Gamma di colori 2020, HDR10+ e Dolby Vision.

Venendo al reparto fotocamere, ha un triplo ISP a 18 bit che supporta fino a tre fotocamere da 36 MP contemporaneamente o fino a 200 MP per una configurazione a fotocamera singola. Supporta anche sensori della fotocamera da 108 MP con ritardo dell’otturatore pari a zero. L’azienda ha anche migliorato il supporto per gli ultimi sensori Sony e Samsung poiché i sensori Sony con DOL-HDR e i sensori Samsung HP3 da 200 MP sono ottimizzati per funzionare con l’ISP su Snapdragon 8 Gen 2.

È anche il primo chip al mondo a supportare la tecnologia Wi-Fi 7.

Contiene un modem Qualcomm Snapdragon X70, annunciato all’inizio di quest’anno al Mobile World Congress. Ha un proprio processore AI per aumentare le prestazioni 5G e viene fornito con il supporto per le doppie SIM 5G attive, il che significa che gli utenti possono utilizzare due diverse reti 5G contemporaneamente.