L’attenzione al cliente è uno dei punti cardine di Amazon, da sempre l’assistenza del noto colosso dell’e-commerce raggiunge i limiti della perfezione, e per questo motivo l’azienda ha deciso di rilasciare alcuni consigli per proteggere gli utenti da frodi e furti d’identità.

Amazon: ecco come evitare le frodi

Secondo i dati diffusi, più del 50% delle truffe che avvengono quotidianamente su Amazon sono legate all’invio di false notifiche che confermano un ordine. L’utente si ritrova quindi a premere un link, in cui inserisce i propri dati personali, relativi all’account, ed il danno è pressoché fatto.

Per aiutare la clientela, Amazon ha introdotto a partire da quest’anno la verifica a due fattori, oltre alla verifica delle email, che dovrebbe facilitare il riconoscimento dei messaggi di phishing. Se utilizzate i provider come Gmail o Yahoo!, i messaggi ufficiali di Amazon saranno riconoscibili dalla presenza del logo con il “sorriso” direttamente nella casella del mittente.

Nel costante impegno di denuncia dei truffatori e dei malfattori, l’azienda ha infine comunicato di aver chiuso oltre 20’000 siti malevoli e segnalato 10’000 numeri di telefono utilizzati per tale scopo. Per evitare di incappare in spiacevoli truffe, ricordiamo di verificare sempre gli acquisti, fidatevi solamente dell’applicazione mobile e del sito ufficiale, e sopratutto diffidate dei messaggi in cui viene richiesta un’azione “urgente”, sono sicuramente fake.