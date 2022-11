Amazon è pazza: oggi parte la Black Friday Week con prezzi al 90%, distrutta Unieuro

Ci siamo: è arrivato il giorno più importante dell’anno visto che questa volta il Black Friday riguarderà un’intera settimana e anche oltre. Si andrà da oggi 18 novembre fino al 28 novembre su Amazon con tantissimi sconti eccezionali riguardanti la tecnologia, in particolar modo l’ala dell’elettronica. A parlare sono le offerte che trovate in basso, le quali racchiudono diverse categorie molto importanti. Non troverete infatti solo lo smartphone, il computer o la Smart TV, ma anche quello che serve all’interno dell’ambiente domestico, per la propria auto e molto altro ancora.

Amazon propone delle grandi offerte tutti i giorni ma a quanto pare sono tantissime le persone che si lamentano di perderne altrettante. Proprio per tale motivo esistono dei metodi da non tralasciare se si vuole prendere al volo qualsiasi occasione targata Amazon quotidianamente. Questa volta vi proponiamo il nostro canale Telegram ufficiale, il quale al suo interno vanta un numero di oltre 64.000 utenti registrati. Clicca qui per accedere e ricevere insieme a loro tanti codici sconto ogni giorno sul tuo smartphone.

Amazon supera la concorrenza con le offerte del Black Friday che andranno fino al 28 novembre

Amazon propone anche oggi delle offerte ma questa volta non è lo stesso. Essendo partito l’evento dell’anno infatti tutto quello che vedrete sarà davvero eccezionale. Si tratta di promozioni su tutta la merce.