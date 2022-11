Amazon sta cercando in tutti i modi di avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti direttamente sul proprio store, in questi giorni ha lanciato una promozione che vede la possibilità di avere 15 euro completamente gratis, da poter spendere a piacimento per i propri acquisti.

Amazon impazzita: ecco come avere 15 euro gratis

Avere 15 euro gratis da spendere su Amazon è davvero molto semplice, l’unico vincolo legato alla promozione riguarda il non aver mai utilizzato il servizio di Amazon Photos, ovvero la funzione che permette di salvare sul cloud le immagini presenti sui propri dispositivi mobile. Se rientrate in questa porzione di utenti, siete tranquilli.

Per partecipare dovete premere questo link, verificando se siete idonei a ricevere la promozione; fatto questo non dovrete fare altro che scaricare l’applicazione ufficiale Amazon Photos sul vostro smartphone, e caricare almeno una foto. Successivamente, entro 7 giorni lavorativi da tale azione, riceverete via mail un codice promozionale che vi permetterà di godere di uno sconto di 15 euro da spendere a piacimento su tutto il catalogo Amazon.

Da notare che sarà utilizzabile solo su prodotti venduti e spediti dall’azienda, non su contenuti digitali o marketplace, nemmeno su articoli per bambini e neonati. I dettagli li trovate nella parte finale della pagina che abbiamo linkato appena sopra.