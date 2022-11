Dal 15 novembre a Roma inizieranno delle nuove limitazioni per quanto riguarda la circolazione in ZTL Fascia Verde. La Giuta di Roma aveva infatti già approvato di recente una delibera con le nuove misure. L’obiettivo è quello di contenere l’inquinamento atmosferico.

Dunque, queste nuove disposizioni non consentono l’accesso alla ZTL da parte dei veicoli più inquinanti, dal lunedì fino al sabato. In più, c’è stata anche l’anticipazione delle limitazioni per i prossimi anni. Ecco quindi che dopo Milano anche nella capitale cambiano le regole per le auto più inquinanti. Scopriamole di seguito.