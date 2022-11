Vi piacerebbe poter disporre di un’offerta da giga illimitati ad un prezzo irrisorio? con WindTre è possibile, grazie sopratutto ad una promozione che risulta oggi essere riservata ad una determinata porzione di utenti sul territorio, che rispettano determinati pre-requisiti.

La promozione migliore del momento in casa WindTre prende il nome di Go Unlimited Star+, una soluzione che l’azienda ha pensato di mettere a disposizione dei soli utenti in possesso di un abbonamento fibra attivo. In altre parole, l’offerta può essere richiesta da coloro che risultano essere già clienti WindTre, ed hanno attiva una promozione per la casa. I costi iniziali da sostenere sono pressoché nulli, non è richiesto il pagamento nemmeno della SIM ricaricabile.

WindTre: ecco la promozione da battere

Tutti coloro che sono interessati all’offerta in oggetto, possono richiederla direttamente in ogni singolo punto vendita in Italia, ad un prezzo fisso di 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Il bundle proposto è indubbiamente molto interessante, poiché permette di godere di infiniti minuti da poter utilizzare verso chiunque in Italia, 200 SMS al mese, e giga illimitati da utilizzare per la navigazione sul territorio nazionale, con velocità massima in 4G.

La promozione non presenta vincoli contrattuali, in altre parole gli utenti potranno decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza ritrovarsi a dover versare un contributo aggiuntivo.