Tesla Model Y investe e uccide due persone, immagini spaventose

Gli incidenti stradali capitano tutti i giorni, portando anche talvolta alcuni morti. Basti pensare che nel 2021 solo in Italia sono stati 2875 i morti sulle strade. Oggi però si parla di una situazione accaduta in Cina, la quale mette i brividi proprio per quello che è successo. Ad essere protagonista, suo malgrado, è una Tesla, più precisamente una Model Y che sarebbe andata fuori controllo uccidendo due persone sulla strada.

Lo scorso 5 novembre sarebbe infatti avvenuto l’incidente, il quale ha cominciato a girare con alcune immagini sui social cinesi. Alcune telecamere di sorveglianza a circuito chiuso della strada avrebbero filmato ciò che è accaduto. La Tesla in questione avrebbe mostrato evidenti problemi, i quali sarebbero sopraggiunti durante la fase di parcheggio. Improvvisamente infatti si vede l’auto che torna in strada e comincia ad aumentare la propria velocità, la quale verrà bloccata solo con lo schianto finale dopo circa 30 secondi a 2,6 km di distanza dal punto preciso da cui è ripartita improvvisamente.

Tesla Model Y impazzita: incidente terrificante uccide due persone

Stando a quanto riportato, la Tesla avrebbe colpito tanti veicoli leggeri ad alta velocità per poi finire contro un negozio. Alla guida dell’auto elettrica c’era un cinquantacinquenne rimasto illeso.

Uno dei membri della sua famiglia avrebbe raccontato di un problema accorso al pedale del freno, il quale secondo quanto dichiarato non avrebbe risposto ai comandi correttamente. Tesla sta collaborando con le autorità cinesi per capire la natura del problema, dopo aver analizzato anche la scatola nera dell’auto. Visto che risulterebbe che il pedale dell’acceleratore è stato schiacciato più volte, con le luci dei freni che non si accendono mai, potrebbe trattarsi di un clamoroso errore umano.