Alcuni utenti segnalano che Safari si arresta in modo anomalo quando tentano di digitare combinazioni di tre lettere come “wal”, “bes” o “tar”.

Apple Insider segnala che il bug non è facile da riprodurre. A volte, tutto ciò che serve è che un utente digiti una delle suddette combinazioni, mentre altre volte richiede una sorta di input aggiuntivo, come ad esempio uno spazio. Altri utenti, come Nick_Henny, hanno condiviso tramite Twitter che il problema si verifica quando i suggerimenti di Safari sono attivati.

A partire da ora, è difficile ipotizzare se il problema sia correlato ai servizi di Apple, ovvero Safari, poiché potrebbe anche essere un problema a livello di server dovuto al fatto che Google ha cambiato qualcosa sul funzionamento del motore di ricerca.

Dopotutto, queste combinazioni di lettere specifiche si riferiscono anche ad alcune delle catene di vendita al dettaglio più importanti, vale a dire Walmart, Best Buy e Target.

Pertanto, il problema potrebbe essere innescato da una sorta di preparazione per quanto riguarda l’imminente traffico massiccio che circonda il Black Friday, con l’obiettivo di garantire che i server di Google siano in grado di gestire lo stress previsto.

Cosa puoi fare se Safari su si arresta in modo anomalo?

Se sei una delle persone che sono influenzate negativamente da questo strano bug, ecco cosa puoi fare:

Scarica un browser Internet alternativo dall’AppStore

Cambia il tuo motore di ricerca preferito tramite le impostazioni di Safari

A partire da ora, questo sembra essere un problema a livello di server, ma i rapporti sembrano diminuire di quantità. Rimaniamo fiduciosi che ciò sia dovuto al fatto che una soluzione è stata implementata in silenzio, per gentile concessione di Google o Apple, quindi tieni duro.