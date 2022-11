Dopo l’intensificarsi di rumors e leaks negli ultimi giorni, il produttore cinese Oppo ha finalmente presentato in madre patria il nuovo Oppo A1 Pro. Si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato ma che comunque strizza l’occhio all’estetica e al design, grazie al suo look molto curato e premium.

Oppo ufficializza in Cina il nuovo mid-range Oppo A1 Pro dal look premium

L’azienda cinese ha dunque presentato in veste ufficiale in Cina il nuovo Oppo A1 Pro. Come già anticipato dai rumors e dai leaks dei giorni scorsi, ci troviamo di fronte ad un dispositivo molto curato dal punto di vista estetico e del design. La parte frontale è ad esempio occupata da un bel display con tecnologia OLED con un piccolo foro centrale per la fotocamera e con i bordi curvi ai lati.

Anche la backcover risulta molto curata ed è disponibile in tre diverse colorazioni, ovvero Moon Sea Black, Dawn Gold e Morning Rain Blu. Lo spessore è poi molto ridotto, dato che parliamo di 7,7 mm, ed il peso è di soli 171 grammi. La scheda tecnica è poi di tutto rispetto. Abbiamo un display OLED da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 695 5G, con memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno UFS 2.2.

Il comparto fotografico include poi una fotocamera principale da ben 108 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La batteria è invece da 4800 mah e supporta la ricarica rapida da 67w.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A1 Pro sarà disponibile per il momento in Cina ad un prezzo di partenza di circa 243 euro al cambio attuale.