In un periodo in cui pochi dispositivi possono già contare su Android 13, arrivano importanti novità sul fronte degli aggiornamenti per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, i top di gamma del colosso cinese del 2020.

Nelle ultime ore infatti OnePlus ha avviato il rollout ufficiale della prima versione stabile di Android 13 per i due dispositivi. Questa è ovviamente accompagnata dalla OxygenOS 13. Andiamo quindi a vedere le novità introdotte con l’aggiornamento.

OnePlus 8 ha finalmente ricevuto Android 13

Partiamo subito con l’efficienza, nel nuovo aggiornamento è stato aggiunto il cosiddetto Meeting Assistant per migliorare la connettività, sono state aggiunte le cartelle di grandi dimensioni alla schermata iniziale, il controllo della riproduzione multimediale, più strumenti di markup per la modifica degli screenshot ed infine è stato ottimizzato Shelf.

Anche a livello di personalizzazione sono stati ottimizzati i Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display, ottimizzato Insight Always-On Display, con impostazioni Always-On Display più personalizzato ed infine ottimizzata anche la visualizzazione Always On. Dal lato sicurezza e privacy è stata inserita la funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot delle chat, ottimizzata la cassaforte privata. L’Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Non mancano aggiornamenti lato Gaming e Aquamorphic, l’aggiornamento in questione è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a tutti coloro che hanno uno tra OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro con la OxygenOS 12 in versione stabile. Il peso dell’update si aggira attorno ai 300 MB e la build corrisponde al codice CPH2423_11_C.14.