Netflix: i film e le serie tv che troveremo sotto l'albero nel mese di Natale

Chi lo avrebbe mai detto che da un giorno all’altro ci saremmo ritrovati a dover tirare fuori le decorazioni natalizie. Complice di questa confusione è anche il clima, indeciso quanto un camaleonte in una vasca di Smarties. Ad ogni modo, che lo vogliate o no, mancano esattamente tredici giorni all’entrata di Dicembre. Sapete cosa significa questo? Che tra pochissimo Netflix ci regalerà una vasta scelta di film e serie tv da riporre momentaneamente sotto l’albero.

Netflix: l’elenco dei regali da parte della piattaforma

L’elenco è ancora in aggiornamento, intanto le opere che usciranno a Dicembre su Netflix sono le seguenti:

FILM

1 dicembre: Troll (fantasy)

2 dicembre: L’amante di Lady Chatterley (romantico)

” dicembre: Scrooge – Canto di Natale (animazione)

” dicembre: Sr. (documentario)

” dicembre: I guerrieri del futuro (fantascienza)

7 dicembre: Ardente pazienza (romantico)

7 dicembre: Matrimonio a punti (commedia)

9 dicembre: Pinocchio di Guillermo del Toro (animazione)

16 dicembre: Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (drammatico)

23 dicembre: Glass Onion – Knives Out (giallo)

25 dicembre: Matilda The Musical di Roald Dahl (musical)

30 dicembre: Rumore bianco (drammatico)

SERIE TV

2 dicembre: L’estate in cui imparammo a volare (stagione 2)

2 dicembre: Hot Skull (sci-fi)

7 dicembre: Odio il Natale (commedia romantica)

7 dicembre: Too Hot to Handle (stagione 4)

9 dicembre: Dragon Age: Absolution (anime)

13 dicembre: Gudetama: Un nuovo viaggio (anime)

13 dicembre: Last Chance U: Basketball (stagione 2)

15 dicembre: Sonic Prime (animazione)

16 dicembre: Cook at all Costs (reality)

” dicembre: Julestorm – La tempesta di Natale (dramma)

” dicembre: The Recruit (thriller)

” dicembre: Summer Job (reality)

21 dicembre: Emily in Paris (stagione 3)

22 dicembre: Alice in Borderland (stagione 2)

25 dicembre: The Witcher: Blood Origin (fantasy)