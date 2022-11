Lidl è folle: Black Friday partito in anticipo, tecnologia al 70%

Sono tanti gli anni ormai da quando gli utenti stanno cercando di capire come gira il mondo delle offerte sia online che per quanto riguarda i negozi fisici. In molti avrebbero ormai capito che ci sono diversi periodi chiave durante l’anno, i quali vanno sfruttati alla grande per prendere al volo quelle soluzioni che non si proporranno più per 365 giorni. Sta infatti per arrivare il miglior periodo dell’anno, quello che viene contrassegnato come Black Friday.

Proprio per tale motivo le persone sanno di poter avere dalla loro parte un gran numero di contenuti utili, i quali potranno risultare acquisti super da portare a casa con molti meno euro rispetto al prezzo iniziale.

Lidl distrugge la concorrenza con le nuove offerte soprattutto sugli utensili da lavoro

L’obiettivo è quello di mettere i bastoni tra le ruote alle catene più importanti, quelle che da sempre sul territorio italiano riescono a fare incetta di nuovi utenti all’interno dei propri Store. Ricordiamo che le offerte che troverete nel paragrafo successivo appartengono proprio al volantino di novembre ma che potrebbero scadere da un momento all’altro visto che sono soggette ad esaurimento scorte.

In primo luogo è possibile notare tra gli utensili da lavoro delle offerte eccezionali come quelle che vedono una sega circolare ricaricabile al prezzo di 44 €.

Non finisce qui visto che ci sono anche tante altre soluzioni come una pompa con compressore ricaricabile che potrebbe servire per il gonfiaggio di qualsiasi tipo di pneumatico. Il prezzo è di 29,99 €. Se vi serve poi un kit Bluetooth per la vostra auto, con 14,99 € potreste portarmi a casa uno molto interessante.