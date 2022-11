Molti pensano che l’acido dello stomaco sia così forte da poter dissolvere un rasoio da barba. E’ vero che l’acido cloridrico nello stomaco è una sostanza forte, considerando che il sangue ha un pH di circa 7,4, l’acidità dello stomaco ha un pH compreso tra 1 e 2. Ciò significa che è davvero un acido forte, anche se il nostro “succo gastrico” è una miscela di diverse secrezioni, non solo acido.

Ma sicuramente, se l’acido dello stomaco potesse dissolvere il metallo di una lama di rasoio, si dissolverebbe da solo? Sicuramente no.

Se ci fosse una lama di rasoio nello stomaco, farebbe molti danni. Quindi, i ricercatori non hanno trovato qualcuno che ingerisse un rasoio per testarlo. Invece hanno studiato la corrosione del metallo in uno stomaco in vitro, ovvero “fuori dal corpo in un ambiente simulato“.

Lo studio dice di no

Secondo lo studio di Paul K. Li, la corrosione si verifica abbastanza rapidamente nello stomaco normale. Tuttavia, secondo la ricerca, le lame a doppio taglio diventano fragili e facilmente rompibili entro 24 ore, e rimarrebbe solo il 63% della loro massa originale.

Sarebbe esagerato pensare di avere una lama nello stomaco per 24 ore e, naturalmente, le cose non rimangono nello stomaco per così tanto tempo. Le lame di rasoio sono pezzi di metallo molto sottili e flessibili, ma corroderle non è semplice.

Indipendentemente da ciò, l’acidità di stomaco, a quanto pare, può iniziare a dissolvere una lama di rasoio in un periodo di tempo ragionevole, forse sottolineando quanto sia fantastico il nostro sistema digestivo. Ma se l’acido è così forte, come può il tuo stomaco trattenerlo senza che l’acido lo mangi fino in fondo? Se mangi una bistecca, non diventerà altro che un impasto liquido in pochissimo tempo.