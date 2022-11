La nuova Macan Electric del 2024 è destinata a essere la compagna rivale perfetta per la Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E e Kia.

E nonostante la parentela condivisa con Audi, la nuova piattaforma è unica. La maggior parte delle case automobilistiche propone diverse configurazioni tra motore e batteria per diversi modelli, ma Porsche adotta un approccio leggermente diverso. Tutte le Porsche PPE, a partire dalla nuova Macan Electric 2024, saranno dotate di nuovi pacchi batteria da 100 kWh con architettura da 800 volt.

Perché 100 kWh? Porsche afferma che un pacco batteria di queste dimensioni è il miglior compromesso tra autonomia e prestazioni.

La capacità di ricarica rapida da 800 volt, una tecnologia che Porsche ha aiutato a fare da pioniere nella Taycan, aiuterà a colmare eventuali lacune.

Novel indiscrezioni sulla batteria

Porsche afferma che i suoi obiettivi iniziali sono “un po’” superiori alla velocità di 270 kW di cui è ora capace la Taycan e che la Macan Electric può caricare dal 5 all’80 percento su un 350 kW caricabatteria in meno di 25 minuti.”

Dato che Porsche sta investendo in una rete di caricabatterie pubblici da 300 kW esclusivamente per i proprietari di Porsche in Europa, saremmo sorpresi di vedere le Porsche sfoggiare le batterie da 350 kW .

Stoccarda ha anche qualche asso nella manica per ridurre i tempi di ricarica sulle stazioni di ricarica rapida CC più lente: il pacco batteria della Porsche Macan Electric del 2024 è in grado di eseguire ciò che Porsche chiama “ricarica bancaria“. Questa tecnologia consente all’auto di “dividere” il suo pacco batteria da 800 volt in due pacchi da 400 volt che possono caricarsi in parallelo, il che consente una ricarica più rapida di quanto sarebbe altrimenti possibile.