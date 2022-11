Iliad rappresenta uno degli operatori telefonici in Italia con il miglior rapporto qualità/prezzo, infatti è in grado di proporre incredibili offerte da giga quasi illimitati, a prezzi sicuramente abbordabili e dal risparmio assicurato.

Una delle ultime proposte disponibili sul mercato è la Giga 120, la soluzione che tutti dovremmo attivare, nel momento in cui volessimo avere il massimo con il minimo sforzo. La richiesta può essere presentata in ogni SIMbox presente sul territorio, oppure sul sito ufficiale dell’azienda, con il pagamento di 9,99 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (senza spese di spedizione o di attivazione).

iliad: offerta da paura in questi giorni

La promozione include al proprio interno un bundle assolutamente invidiabile, proprio in questi giorni infatti è possibile spendere solo 9,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo, riuscendo a godere di tantissimi contenuti. Più precisamente parliamo di minuti e SMS infiniti da utilizzare verso tutti, ed anche 120GB di traffico dati a rinnovo, con navigazione in 5G (solo con smartphone compatibile).

L’attivazione, come anticipato, è possibile solamente nei punti abilitati o sul sito, a conti fatti non è imposto un limite temporale, quindi non sappiamo effettivamente quando verrà disattivata. I plus delle offerte Iliad sono all’incirca sempre i soliti: prezzo valido per sempre, senza assistere a rimodulazioni di alcun tipo, ed assenza di alcun tipo di vincoli contrattuali, ovvero sarà possibile abbandonare Iliad senza costi aggiuntivi.

I dettagli sono disponibili online.