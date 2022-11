Un gamer incallito ha bevuto 12 bevande energetiche ogni dieci minuti in uno strano tentativo di impressionare i suoi amici. Il risultato è stato che ha avuto un brusco risveglio a causa del pancreas che ha iniziato a “digerirsi da solo”.

In un video condiviso sul canale YouTube ChubbyEmu, Bernard Hsu, il medico clinico dietro il canale, ha affermato che il pancreas del giocatore di 36 anni stava essenzialmente mangiando se stesso a causa degli enormi livelli di caffeina, zucchero e sostanze chimiche contenute nei drink energetici ingeriti. Nel video, che mostra la rappresentazione di quanto accaduto con l’aiuto di un attore, Hsu ha parlato del gamer in questione, chiamato “JS”.

12 bevande energetiche ogni dieci minuti: gamer prova a impressionare gli amici ma finisce per danneggiare il pancreas

Con il passare delle ore, JS ha iniziato ad avere un battito cardiaco accelerato. Il dolore è passato al petto e in seguito alla schiena. Ha anche ingerito dell’alcol nel tentativo vano di alleviare il dolore, finché non è finito al pronto soccorso circa 24 ore dopo. A seguito di una valutazione, i medici hanno scoperto che JS aveva una pancreatite acuta, per cui il suo pancreas si stava improvvisamente “digerendo da solo”.

Fortunatamente, dopo gli antibiotici e il trattamento, JS si è completamente ripreso e l’incidente è stato un “campanello d’allarme”. Con ciò, Hsu ha sottolineato l’importanza di essere consapevoli quando si consumano bevande energetiche, che sia durante una sessione di gaming o altro. “Se ne bevi uno una volta ogni tanto, e sei giovane e in salute, probabilmente non è un grosso problema. Ma se inizi ad assumere più lattine una dopo l’altra, probabilmente succederà qualcosa.”