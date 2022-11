Esselunga asseconda il più possibile le richieste e le necessità della community italiana, con il lancio di una campagna promozionale pronta per fare la differenza convincendo un numero elevato di consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il volantino rispecchia alla perfezione quelle che sono le aspettative degli utenti, infatti in questo periodo è possibile pensare di accedere ad ottimi sconti speciali, riuscendo in cambio a scoprire in esclusiva assoluta i prezzi più bassi che si siano mai effettivamente visti in Italia. Tutti i prodotti che andremo ad elencare, lo ricordiamo, sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita (garanzia di 24 mesi e no brand per la telefonia mobile).

Esselunga: le offerte sono da urlo

Ultime occasioni per acquistare il bellissimo Apple iPhone 14 ad un prezzo quasi mai visto, sono pochissimi i sample a disposizione nei negozi di Esselunga a 959 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Gli ordini possono essere presentati solo oggi nei punti fisici, anche se non assicuriamo che vi sia disponibilità nel punto più vicino alla vostra residenza.

Il prodotto in questione è l’ultimo della line-up dell’azienda, presenta un bellissimo display OLED da 6,1 pollici di diagonale, affiancato dal processore A15 Bionic, una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 12 megapixel, senza dimenticarsi della connettività 5G, della fotocamera frontale truedepth oppure di una buona batteria. I dettagli, come al solito del resto, sono raccolti in esclusiva sul sito di Esselunga.