L’operatore Eolo ha recentemente iniziato a proporre l’offerta Eolo Più ad un prezzo scontato in occasione del Black Friday, che inizia proprio domani in tutto il mondo.

A partire dal mese di Ottobre 2022 e fino alla settimana scorsa, Eolo Più era disponibile al costo promozionale di 24,90 euro al mese, anziché 34,90 euro mensili. Ora è stata lanciata un’offerta praticamente identica con prezzo scontato per 12 mesi. Ecco i dettagli.

Eolo Più proposta scontata per 12 mesi

Con questa nuova promozione, Eolo Più prevede comunque una connessione illimitata in FTTH o FWA, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il modem standard denominato EOLOrouter, il tutto con un costo pari a 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi con aumento a 24,90 euro al mese. In aggiunta a questo bundle, come di consueto è possibile anche aggiungere alcuni pacchetti aggiuntivi a pagamento, sottoscrivibili anche successivamente all’attivazione dell’offerta.

Alcuni dei pacchetti aggiuntivi sono +Intrattenimento composto da un indirizzo IP statico e pubblico, una configurazione dedicata a streaming e gaming online, l’aumento della velocità in download e in upload e il modem dedicato EOLOrouterEvo, il tutto al costo di 5 euro al mese. E ancora, +Sicurezza composto da un servizio di Parental Control e un antivirus dedicato per mantenere al sicuro i dispositivi e proteggere la rete da attacchi esterni, il tutto al costo di 3 euro al mese ed infine +Studio e Lavoro composto da una configurazione dedicata per lavorare e studiare da casa, l’aumento della velocità in download e in upload e il modem dedicato EOLOrouterEvo, il tutto al costo di 5 euro al mese.

Ancora adesso, combinando +Intrattenimento e +Studio e Lavoro, quest’ultimo viene scontato a 3 euro al mese invece di 5 euro, per un costo totale di 8 euro mensili invece di 10 euro. Si evidenzia inoltre che, per tutti e tre i pacchetti aggiuntivi proposti da Eolo, è prevista anche una prova gratuita di un mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.