L’aumento dei prezzi potrebbe rendere davvero allettante cercare un affare online sul giorno d’oggi.

I truffatori sanno già che molte persone sono nervose riguardo ai loro soldi nel 2022. Troppi potrebbero facilmente rimanere intrappolati in questa rete se non stiamo attenti.

Inoltre vogliono seguire la strada facile: la persona che non si chiederà perché un accordo è così incredibile e non noterà necessariamente strane ortografie in un testo della propria banca o rivenditore preferito.

“Vogliono qualcuno che non sappia molto su come funzioni il web perché ci sono più possibilità che ottengano denaro da loro“, ha affermato Joe Micara, vicepresidente del Nord America per Callsign, una società di prevenzione delle frodi che tiene traccia modelli di comportamento digitali ricorrenti degli utenti per banche e altri clienti.

Ecco come funziona

È più facile, ad esempio, per un truffatore avere a che fare con qualcuno che è intimidito dalla tecnologia e più propenso a credere che un messaggio o un’e-mail che sembra provenire da una nota azienda debba essere fattuale.

La pandemia ha spinto molti consumatori che non si erano mai sentiti a proprio agio nell’acquistare online ad acquistare improvvisamente tramite le piattaforme sul web. Ma potrebbero non essere ancora esperti con le opzioni di pagamento online o addirittura avere familiarità con le truffe di pagamento.

“Molte truffe sono davvero concentrate su questa categoria di persone“, ha detto Micara.

Supponiamo che tu stia vendendo un articolo su Craigslist o Facebook Marketplace e qualcuno si offre di acquistare quell’articolo da te e vuole pagarti tramite Zelle (un’app che ti permette di inviare soldi instantaneamente) rifiuta subito l’offerta.