Nel 2022, WhatsApp ha lanciato molte nuove funzionalità. Ma questa volta, sta implementando una funzione per gli utenti multi-dispositivo che ti consentirà di chattare con te stesso sui dispositivi collegati.

Di solito ci troviamo a dover recuperare file di dati importanti sui nostri laptop o desktop che si trovano sui nostri telefoni cellulari. Questa nuova funzionalità funziona come la tua versione WhatsApp del blocco note. Puoi salvare rapidamente le tue informazioni importanti mentre ti mandi messaggi su WhatsApp. Non è necessario scegliere una persona specifica per inviare i file personali. Fa perdere i messaggi in qualsiasi conversazione con loro e ti rende difficile cercare in tutte le chat per recuperare quel messaggio.

Sfortunatamente, puoi inviare messaggi solo dal dispositivo principale che puoi cercare nel dispositivo collegato. Questa funzione non era disponibile in precedenza. Tuttavia, WhatsApp sta lavorando su questo problema. Aiuterà gli utenti a mantenere privati ​​i propri file e messaggi.

Ecco la guida

Se stai lavorando sul tuo laptop e hai bisogno di un file o di un documento sul tuo telefono, puoi semplicemente cercare il tuo numero nell’elenco dei contatti. Dopo aver cliccato sul tuo contatto, riceverai tutti i messaggi che ti sei inviato.

Se elimini un messaggio dal tuo telefono, verrà automaticamente eliminato anche dai tuoi più dispositivi. Per ricevere il messaggio sul tuo laptop o PC, cerca te stesso nell’elenco dei contatti e riceverai tutti i messaggi come le altre chat. In IOS puoi anche inviare la posizione live e creare un elenco di trasmissioni su tutti i dispositivi collegati.