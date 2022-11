Nelle ultime ore l’operatore virtuale Digi Mobil ha annunciato i nuovi risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2022, rendendo noti di conseguenza anche quelli riguardanti l’operatore Digi Mobil in Italia.

Proprio per quanto concerne il territorio italiano, i ricavi di Digi Mobil aggiornati al 30 Settembre 2022 hanno superato i 7,1 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto allo scorso anno, arrivando a 359000 utente in Italia.

Digi Mobil arriva a quasi 3600000 utenze in Italia

Possiamo dire che in generale, rispetto al terzo trimestre del 2021, i ricavi del Gruppo Digi Communications N.V sono aumentati del 19% per un totale di 385 milioni di euro. L’EBITDA rettificato (incluso l’IFRS 16) ha visto un aumento del 6,4% rispetto all’anno scorso, con fino a 127 milioni di euro, mentre l’EBITDAaL è cresciuto del 10%, con fino a 107 milioni di euro.

Serghei Bulgac, CEO di Digi Communications N.V, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver concluso questo trimestre con una crescita accelerata dei servizi e con risultati solidi nei nostri mercati più grandi, Romania e Spagna. Sebbene i recenti sviluppi economici abbiano influenzato noi, insieme all’intera comunità, i nostri risultati riflettono la posizione di forza che abbiamo costruito nel corso degli anni attraverso continui investimenti in infrastrutture e tecnologie all’avanguardia. Rimaniamo impegnati a espandere e migliorare la nostra offerta di servizi nei nostri mercati esistenti e oltre“.

Si ricorda che l’attuale portafoglio tariffario di Digi Mobil, composto da cinque offerte tariffarie suddivise nelle gamme Combo e Illimitato, entrambe con prezzi da 5 euro al mese, è attualmente disponibile fino al 30 Novembre 2022, salvo cambiamenti. Per scoprirle tutte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.