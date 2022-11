DAZN sembra non aver esaurito ancora le sorprese per i propri utenti. Oltre alla promo della Gazzetta Digital Edition, infatti, il colosso dello streaming ha da poco lanciato una nuova promozione con cui è possibile ricevere per sei mesi Deezer Premium, il tutto gratuitamente senza costi aggiuntivi.

DAZN continua a stupire: nuova promo con Deezer Premium gratis per sei mesi

Soltanto qualche giorno fa il colosso dello streaming DAZN aveva lanciato ufficialmente una promozione con cui è possibile riscattare gratuitamente La Gazzetta in versione Digital Edition. Tuttavia, come già accennato, le sorprese non sono ancora finite qui.

Nel corso delle ultime ore DAZN ha infatti annunciato l’arrivo di una nuova promozione. Con quest’ultima sarà possibile avere accesso a Deezer Premium per sei mesi. Si tratta di un servizio di streaming musicale ed il catalogo include oltre 90 mila titoli tra brani musicali, podcast e canali radio.

Questa nuova promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti di DAZN e a tutti coloro che sono già clienti e che non hanno mai usufruito del periodo di prova gratuito. DAZN, in particolare, sta inviando via email un codice promozionale che dovrà essere poi inserito nell’apposita sezione presente sul sito. Dopo di che, bisognerà seguire le istruzioni per creare un nuovo account Deezer. Ricordiamo che si potrà attivare questa promozione per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al prossimo 31 gennaio 2023.

Una volta terminati i sei mesi gratuiti, si dovranno pagare 9,99 euro al mese per accedere al servizio di Deezer Premium. Entro 48 ore dalla data di rinnovo sarà comunque possibile disdire l’abbonamento.