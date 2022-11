Comet distrugge Lidl e Euronics con il Black Friday: offerte al 90% disponibili

L’obiettivo dei negozi online è quello di distruggere la concorrenza durante questo periodo che preannuncia il Black Friday. Per questo motivo salgono in cattedra i grandi magazzini che cerca in ogni modo di tenere il ritmo di colossi online come Amazon. Tra i più importanti nel mondo dei negozi fisici c’è la catena nota come Comet, la quale in merito alla tecnologia risulta estremamente ferrata. Anche questa volta infatti sono arrivati dei prezzi straordinari, i quali difficilmente saranno riproposti dopo il mese di novembre.

A parlare è stato l’ultimo volantino, catalogo pieno di offerte sia per quanto riguarda l’elettronica in generale, che per quanto riguarda gli elettrodomestici per la casa.

Comet, è arrivato l’ultimo volantino di novembre con tantissime offerte a disposizione: ecco quali sono le più importanti

Avreste mai pensato di trovare all’interno di un solo volantino delle offerte che potevano servire sia per la casa che per quanto riguarda l’elettronica di consumo? Ecco che Comet rispetta alla grande le aspettative e lo fa con criterio, proponendo dei prezzi eccezionali tra l’altro con due anni di garanzia per ogni articolo acquistato.

Se state cercando uno dei nuovi iPhone 14, potreste trovarli con un lieve sconto all’interno dell’ultimo volantino, soprattutto con diverse soluzioni utili per un finanziamento. Inoltre ci sono anche i migliori dispositivi del celebre marchio cinese Xiaomi, I quali vanno da un prezzo minimo di 159 € fino ad arrivare a 899 €.

Se vi serve un vero top di gamma ad un prezzo molto più basso rispetto al solito, ecco Samsung con il suo Galaxy S22 a 699 €.