I recenti annunci di lavoro di Apple fanno luce sui piani per il suo prossimo visore per realtà mista. Il prossimo prodotto, un visore per la realtà mista che porterà l’azienda in una nuova era dell’informatica, non arriverà prima del prossimo anno. Ed è grazie agli annunci di lavoro e le modifiche al personale che si capisce dove vuole arrivare.

Ecco cosa sapevamo già: è probabile che l’headset stesso venga rilasciato ad un prezzo compreso tra 2.000 e 3.000 euro perché è un prodotto di fascia alta che includerà un chip M2 di livello Mac, inoltre ci sono più di 10 telecamere posizionate all’esterno e all’interno del dispositivo e un display ad alta risoluzione .

Sappiamo anche che il dispositivo eseguirà un nuovo sistema operativo chiamato realityOS, che includerà versioni di realtà mista delle app Apple principali come Messaggi, FaceTime e Mappe. La prima versione del sistema operativo, nome in codice Oak, si sta concludendo internamente e dovrebbe essere pronta per il prossimo anno.

Nuove offerte di lavoro

Un altro dettaglio chiave è il nome potenziale: molti pensano sia “Reality Pro” e “Reality One”, suggerendo che la società sta decidendo tra questi due marchi. Il moniker “Reality” ha senso dato il nome del sistema operativo e gli strumenti di sviluppo di Apple AR esistenti come RealityKit.

Alcuni annunci di lavoro indicano che Apple sta intensificando il suo lavoro per rafforzare il dispositivo con i contenuti. L’azienda è alla ricerca di un produttore di software con esperienza in effetti visivi e una persona in grado di creare contenuti digitali per ambienti di realtà aumentata e virtuale.

Gli elenchi implicano anche che Apple stia cercando di creare un servizio video per le cuffie con contenuti 3D che possono essere riprodotti nella realtà virtuale. Ciò seguirebbe l’acquisizione da parte dell’azienda di NextVR nel 2020, che ha collaborato con artisti e leghe sportive professionistiche per trasmettere contenuti VR ai visori.