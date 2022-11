Amazon è senza limiti: Prime e Video senza pagare, tutto gratis con un trucco

Amazon rende ancora disponibile la prova gratuita di 30 giorni per il suo servizio Prime.

Stando alle ultime riportate, Amazon avrebbe proposto un’offerta già accettata da tantissime persone durante gli ultimi giorni. Si tratta di un abbonamento che in tanti hanno come del resto è risaputo.

Sono diversi gli aspetti che bisogna valutare, i quali sono tutti i presenti sul sito ufficiale all’interno dell’apposita sezione. Proprio lì potete sottoscrivere ufficialmente il servizio, ma per farlo più velocemente, ecco il link diretto per usare Amazon Prime gratis.

Amazon permette a tutti di avere Prime gratis per 30 giorni di tempo, ecco come fare per averlo

Ovviamente tutti devono sapere che il sistema è in grado di selezionare le persone che possono sottoscrivere il servizio capendo in maniera automatica se l’account in questione risulta idoneo per usufruire di una prova gratuita di 30 giorni. Sarà controllato all’interno della cronologia se già durante i mesi precedenti il cliente risulta iscritto proprio al programma di prova.

Nel caso in cui il servizio Amazon Prime non dovesse essere poi utile come in tanti credevano, risulterà possibile l’annullamento dell’iscrizione in ogni momento. Dopo il mese gratis quindi non ci sarà bisogno di effettuare un rinnovo obbligatorio, tranne nel caso in cui desidererete continuare a pagare. Per iscriversi ad Amazon Prime quello che servirà sarà semplicemente una carta di pagamento valida che non dovrà essere virtuale. Ricordiamo che utilizzando una carta prepagata il pagamento potrebbe non andare a buon fine, in tal caso vi consigliamo di parlare prima con la vostra banca per assicurarvi che tutto possa andare bene.