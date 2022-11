Le offerte del noto evento del Black Friday stanno ormai per iniziare. Nonostante questo, sembra che il colosso dell’e-commerce Amazon abbia intenzione di fare un regalo molto gradito ai propri utenti. L’azienda sta infatti dando la possibilità di usufruire di un buono sconto dal valore di 15 euro.

Amazon: in arrivo un nuovo buono sconto dal valore di 15 euro, ecco come averlo

In prossimità del noto evento di shopping del Black Friday, Amazon ha deciso di lanciare una nuova promozione. Come già accennato, alcuni utenti selezionati potranno riscattare un buono Amazon dal valore di 15 euro. Si tratta di una promozione già proposta in passato dall’azienda, ma che ora risulta ancora più utile visto l’avvicinarsi dell’evento di sconti online.

Attraverso questo link sarà possibile verificare se si è o meno idonei alla nuova promozione. Dopo di che, tutti gli interessati dovranno caricare le proprie foto su Amazon Photos. In questo modo, gli utenti riceveranno poi una email di conferma e successivamente riceveranno il credito promozionale dal valore di 15 euro, utilizzabile ovviamente sul sito ufficiale di www.amazon.it.

Come riportato nei termini e condizioni ufficiali: “Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.”

Vi ricordiamo che questa nuova promo sarà valida dalle ore 00:01 del 1 novembre 2022 fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2022.