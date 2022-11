Alieni: agli extraterrestri non interessiamo noi ma le formiche

Credete alla legge del più forte? Ecco, preparatevi perché questa analisi distruggerà ogni vostra convinzione. Non è vero che le formiche non hanno cervello, e lo stesso vale per gli uccelli di taglia media. Infatti, se gli alieni venissero a farci visita di certo non sceglierebbero noi, lo dice Neil deGrasse Tyson.

Alieni: le formiche sono più intelligenti di noi?

Innanzitutto chi è Neil deGrasse Tyson, e per quale ragione avrebbe fatto una dichiarazione di tale genere? Trattasi di un astrofisico e divulgatore scientifico, il quale recentemente ha dedotto che, se gli alieni dovessero scegliere un essere vivente da analizzare, i primi non saremmo noi. Questo perché sopra al genere umano ci sono delle creature molto più intelligenti. Brutto colpo per l’autostima eh? Eppure è così.

Facciamo chiarezza però. Se gli extraterrestri partissero dalla grandezza del cervello, perderemmo sicuramente, poiché esistono degli esseri con una materia grigia molto più grande della nostra. La questione cambierebbe se questi dovessero tenere conto del rapporto corpo-cervello.

Questa “è una gara che vinciamo a malapena, che vale solo per i mammiferi”, dichiara Tyson. Guardiamoci attorno. Gli uccelli di taglia media hanno un rapporto cervello-peso corporeo più elevato rispetto agli umani. Basti pensare che le gazze quando bevono da una bottiglia aggiungono dei sassi per far alzare il livello dell’acqua e continuare così ad abbeverarsi. “Ogni volta che vuoi affermare che nessun altro animale sia dotato di intelligenza, o non possa essere confrontata a noi, vedi cose come questa e ti fa riflettere“, prosegue il divulgatore. E come dargli torto.

Dunque, chi vince il rapporto cervello-peso corporeo? Inaspettatamente vi diciamo le formiche. “Speriamo di entrare nella rosa dei candidati, ma non lo garantisco.“, conclude Tyson. Come emerge in questo studio, alla fine ci crediamo padroni del mondo ma valiamo meno di una formica, almeno per quanto riguarda il rapporto cervello-peso corporeo.