Grandi e piacevoli novità emergono dall’ultima Beta di WhatsApp, alcuni utenti hanno scoperto la feature multi-dispositivo, ovvero la soluzione che permetterebbe a tutti gli effetti di godere del medesimo account di WhatsApp su più device in contemporanea.

La segnalazione è giunta da WABetaInfo, punto saldo della community riguardante le indiscrezioni delle nuove caratteristiche delle successive versioni di una delle applicazioni di messaggistica istantanea più amata al mondo. Secondo quanto emerso dalla Beta 2.22.24.18 per Android, infatti, si celano grandi notizie per gli utenti che vorrebbero utilizzare l’app, o meglio lo stesso account, su un numero elevato di terminali.

Se volete scoprire le offerte Amazon Black Friday, non perdetevi il canale Telegram dedicato, dove troverete anche tanti codici sconto gratis.

WhatsApp: grandi novità per il futuro

A prima vista la versione corrente non presenta la novità desiderata, ma da un’attenta analisi, in particolare premendo i “tre punti” nella schermata principale, si legge la voce “Collega un Dispostivo”, la quale permetterebbe di scannerizzare il codice QR da un dispositivo collegato in precedenza (come accade per Telegram Web, per intenderci).

Le porte si aprono verso un mondo di speranze per gli utenti, che da tanto tempo aspettavano una simile occasione, ovvero utilizzare lo stesso account su un numero maggiore di dispositivi, dopo l’arrivo della medesima feature (il multi-dispositivo) nella versione per Tablet Android.

Al momento, ci teniamo a precisarlo, sono solamente indiscrezioni, e vanno prese come tali, la speranza è di assistere all’introduzione ufficiale, in modo da appianare le differenze con il rivale agguerrito, quale è appunto Telegram.