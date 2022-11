Per cercare di avvicinare il più possibile gli utenti all’operatore telefonico, in questi giorni abbiamo indubbiamente assistito ad una forte riduzione dei prezzi di alcune delle migliori offerte di TIM, il risparmio è assurdo ed è indubbiamente a disposizione di tutti coloro che vorranno richiedere la portabilità del proprio numero originario.

Avvicinandovi all’operatore nazionale dovete sapere, ad ogni modo, che in fase iniziale dovrete spendere circa 25 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM ricaricabile, la cifra indicata comprende anche una parte di ricarica, che potrà a sua volta essere utilizzata per i successivi rinnovi. La portabilità, ci teniamo a ricordarlo, dovrà sempre essere legata alla provenienza da un operatore virtuale (o MVNO).

Nuove offerte Amazon Black Friday sono disponibili in esclusiva su questo canale Telegram, potrete avere anche i codici sconto gratis.

TIM: quali sono le offerte migliori

In un mercato in cui gli operatori telefonici stanno facendo davvero di tutto per convincere gli utenti, ecco che TIM punta fortissimo sulla coppia Wonder Five e Wonder Six, due promozioni che non costano più di 9,99 euro al mese (si parte da 7,99 euro per la prima), attivabili in via esclusiva nei negozi fisici.

Il bundle a disposizione degli utenti comprende illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono, a cui si aggiungono comunque 70 e 100 giga di navigazione alla velocità massima del 4G+. Ricordiamo infatti che per godere dell’opzione 5G sarà necessario versare un piccolo contributo aggiuntivo, da verificare direttamente con l’operatore in questione. Il prezzo fisso mensile è da versare direttamente tramite credito residuo, senza vincoli contrattuali.