Potrebbero esserci circa 300 milioni di altre opzioni per creare una casa, secondo i nuovi dati raccolti dal Telescopio spaziale Kepler dell’aeronautica e dell’amministrazione spaziale.

Tra il 2009 e il 2018, Kepler ha esplorato i confini della nostra galassia alla ricerca di esopianeti. In particolare, i pianeti rocciosi delle dimensioni della Terra che orbitano attorno a una stella come il nostro sole e orbitano quasi alla stessa distanza. Il tour di Keplero ha rivelato potenzialmente miliardi di pianeti nella Via Lattea al di fuori dei nove nel nostro sistema solare. Ha anche fornito immagini di altri pianeti con il potenziale per supportare la vita.

Ora, un’analisi aggiornata delle scoperte del telescopio in pensione, pubblicata sull’Astronomical Journal, fornisce un’istantanea più accurata dei mondi abitabili. In una stima “conservatrice“, i ricercatori della NASA ritengono che almeno il 50% di tutte le stelle simili al sole abbia pianeti simili alla Terra. I modelli più ottimisti ipotizzano fino al 75%.

Nonostante esistano, non sappiamo ancora come arrivarci

“Kepler ci ha già detto che c’erano miliardi di pianeti, ma ora sappiamo che una buona parte di quei pianeti potrebbe essere rocciosa e abitabile“, ha detto l’autore principale dello studio Steve Bryson in una dichiarazione sul sito della NASA. “Sebbene questo risultato sia tutt’altro che fallimentare, è estremamente emozionante pensare che questi mondi sono così comuni nell’universo”.

Il loro scopo in questo studio era quello di stabilire un’equazione più completa per determinare l’abitabilità, esaminando la relazione tra la distanza di un esopianeta e la temperatura della sua stella madre, nonché la quantità di energia luminosa che quella stella emette.

I dati della missione Gaia dell’Agenzia spaziale europea sono stati fondamentali.

“Abbiamo sempre saputo definire l’abitabilità semplicemente in termini di distanza fisica di un pianeta da una stella, in modo che non sia troppo caldo o freddo, ciò ci ha lasciato fare molte ipotesi“, ha affermato il coautore Ravi Kopparapu. “I dati di Gaia sulle stelle ci hanno permesso di guardare questi pianeti e le loro stelle in un modo completamente nuovo“.