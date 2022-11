Proscenic Washvac F20 è una lavapavimenti Smart che vi consente di aspirare e lavare contemporaneamente. Come la maggior parte dei dispositivi tech di questa categoria, anche lei è dotata di molti sensori e tecnologia a bordo.

Lei si distingue dalle altre concorrenti che abbiamo testato, per dimensioni e per la possibilità di poter cambiare la batteria. Ha un buon rapporto qualità/prezzo, ma come sempre, se si vuole risparmiare bisogna anche fare qualche rinuncia.

Nella confezione:

All’interno della confezione di vendita della Proscenic WashVac F20 possiamo trovare ben protetto e imballato, quindi non dovete temere il trasporto della scatola da parte dei corrieri. Al suo interno troviamo:

Il dispositivo Proscenic F20;

La base di ricarica;

Caricatore da parete con presa EU;

Un rullo di ricambio;

Una spazzola per la pulizia dell’aspirapolvere;

Un filtro di ricambio;

1 Litro di detergente;

I manuali di istruzioni e garanzia;

Design e materiali:

Il Proscenic WashVac F20 è un aspirapolvere e lavapavimenti dal design moderno, di forma quasi cilindrica, in cui sono inseriti due serbatoi separati (entrambi hanno un ottima capienza da 1 litro), uno per l’acqua pulita e uno per la raccolta dell’acqua sporca. Bello il doppio display LED anche se, rispetto al modello precedente, non risulta essere touch. Scelta probabilmente fatta per rimanere su un prezzo più accessibile a tutti.

Il display mostra tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente il lavapavimenti; mostrando al centro del display la percentuale di carica, potete verificare in quale modalità di lavoro vi trovate, se siamo collegati al Wi-Fi Fi, se è necessario il nostro intervento e così via.

Non è il più leggero della sua categoria, rispetto ai suoi competitor è leggermente più ingombrante e pesante (5KG non sono pochi), ma vi consente una pulizia e un’autonomia, come vi spiegheremo più avanti, migliore della maggior parte degli altri elettrodomestici Smart di questa categoria.

L’impugnatura è ergonomica e assicura una presa comoda e sicura. Sul manico ci sono tre pulsanti: uno di accensione, uno per selezionare la modalità di pulizia e l’ultimo per avviare il ciclo di autopulizia della spazzola. In questo senso questo programma è semplicemente eccezionale, in quanto vi libera dalla fastidiosa operazione di pulizia dei rulli; al termine dell’operazione, che dura circa pochi minuti, inizia il programma di igienizzazione UV, che dura anche esso qualche minuto.

Osservando da vicino le varie parti e rimuovendo il serbatoio, abbiamo notato che qui è stato utilizzato un materiale plastico un po’ economico e abbastanza sottile. Pertanto, non solo durante le operazioni di pulizia, ma anche durante le normali operazioni di manutenzione quotidiana, vi consigliamo di prestare maggiore attenzione.

App Mobile:

Il Proscenic WascVac F20 è dotato di connessione Wi-Fi, quindi lui può interagire con il vostro smartphone grazie all’app dedicata. A differenza delle app che solitamente vediamo sui vari robot aspirapolvere, in questo caso le funzioni sono alquanto limitate per ovvi motivi.

Dall’app potete aggiornare il firmware del dispositivo, visualizzare lo stato di usura dei vari componenti, avviare da remoto l’autolavaggio e, soprattutto, impostare la lingua italiana per l’assistente vocale che vi riproduce i comandi principali.

Come funziona:

Utilizzare il Proscenic WashVac F20 è semplicissimo, così come tutti gli altri dispositivi di questo genere, che abbiamo già testato.

Innanzitutto dovete riempire il serbatoio d’acqua ed aggiungere un tappo di detergente per una miglior pulizia. Come sempre vi consigliamo di usare il detergente in confezione oppure un altro prodotto che non crei schiuma, per non andare a rovinare le parti interne del dispositivo.

Premere il tasto d’accensione posto sul manico, inclinare il lavapavimeti e questo inizierà a pulire senza che sia necessario modificare alcun parametro. Proscenic WashVac F20 entra in funzione dopo averlo inclinato leggermente ed automaticamente si spegne in posizione verticale.

Come vi abbiamo accennato prima, con uno dei pulsanti presenti sul manico potete scegliere tra le 3 modalità di funzionamento:

Max : per utilizzare la massima potenza di aspirazione di 15kPa;

: per utilizzare la massima potenza di aspirazione di 15kPa; Smart : grazie ad un sensore a infrarossi posto sulla testina che rileva lo sporco umido e secco, regola automaticamente l’aspirazione e l’acqua per una pulizia completa ed efficace;

: grazie ad un sensore a infrarossi posto sulla testina che rileva lo sporco umido e secco, per una pulizia completa ed efficace; Solo aspirazione: per un’asciugatura rapida;

Inoltre c’è un’interessante modalità di sterilizzazione (GERM) che permette al dispositivo di utilizzare acqua elettrolitica per disinfettare tutte le superfici senza aggiunta di detersivi. L’operazione dura poco meno di un minuto e funziona semplicemente aggiungendo acqua di rubinetto, ma attenzione a non aggiungere detersivo in questo caso.

Una volta finito di utilizzare il Proscenic WashVac F20, vi consigliamo come sempre per questo tipo di dispositivi di pulire subito i serbatoi. Per evitare che si stagni lo sporco e che si creino cattivi odori.

Come aspira e come lava:

Abbiamo avuto modo di provare il Proscenic WashVac F20 per un pò di tempo e potendolo testare in diverse situazioni. Molto comodo il motore che aiuta a muovere l’apparecchio in avanti, senza alcuna fatica e senza avvertirne il peso di 5 Kg. Il design di testina a doppio bordo, ci permette di arrivare a pulire facilmente anche gli angoli e le zone più complicate delle stanze.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la modalità Smart è stata sufficiente a lasciare il pavimento pulito anche con una sola passata, in modo tale da non impostare la modalità MAX che porta la batteria ad esaurirsi molto velocemente.

Questa lavapavimenti è tra le più efficienti in termini di pulizia, tra tutte quelle che abbiamo provato. Anche pulire sostanze oleose e appiccicose come maionese o ketchup, nella maggior parte dei casi basta una sola passata, ma soprattutto pulisce bene anche le fughe tra le piastrelle e non crea pasticci con questi alimenti per terra.

La possibilità di impostare la modalità di asciugatura al posto di quella di lavaggio, vi consente di aspirare liquidi versati sul pavimento in modo semplice, anche su pavimenti più delicati come parquet o bambù.

Autonomia e ricarica:

La batteria da 4000 mAh del Proscenic WashVac F20 dovrebbe garantire un’autonomia di circa 45 minuti. Tuttavia, vi possiamo dire dopo diversi giorni di prova, che è difficile superare i 30-35 minuti di autonomia, che è comunque un buon risultato, in linea con i concorrenti.

Grande plus di questo prodotto rispetto ai concorrenti: la batteria può essere estratta e sostituita. In confezione ne trovate solo una, ma è possibile comprare una seconda come accessorio a parte e lasciarla in carica direttamente sulla basetta dell’aspirapolvere, dove troviamo uno slot dedicato proprio alla ricarica di una seconda batteria.

Invece, se lo si usa solo in modalità MAX, l’autonomia arriva a 15-18 minuti massimo. La ricarica completa richiede circa 4 ore, anche questo in linea con la concorrenza.

Conclusioni e prezzi:

Il nostro giudizio finale su Proscenic WashVac F20 è positivo alla luce delle buone prestazioni. Ciò che abbiamo apprezzato di più sono la modalità di pulizia smart che assicura un buon compromesso tra forza aspirante e autonomia, la funzione di sterilizzazione dell’acqua tramite elettrolisi e il comodo ciclo autopulente della spazzola.

Gli aspetti negativi sono il peso e le dimensioni del dispositivo, anche se queste permettono una capienza maggiore dei dispositivi e alcune plastiche di assemblaggio, che sono abbastanza economiche.

Nel complesso però non ci possiamo lamentare, Proscenic WashVac F20 ha un’ottimo rapporto qualità – prezzo nella sua categoria. Lo potete acquistare su Amazon a un prezzo di circa 329,00 €,un prezzo davvero interessante rispetto la concorrenza.