realme è ancora una volta il brand in più rapida crescita in Europa con l'85% nel Q3 2022

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa, annuncia i risultati del terzo trimestre: crescita dell’85% su base annua, la più alta percentuale di crescita delle spedizioni annuali registrata tra tutti i più importanti brand secondo i dati di Counterpoint, mentre il mercato degli smartphone è calato del 16%.

Inoltre, il rapporto di Canalys sulle spedizioni globali di smartphone del terzo trimestre del 2022 registra che realme si posiziona tra i primi 4 brand di smartphone con una crescita del 77% in Europa.

realme punta a consolidare la sua recente crescita dopo aver annunciato ad agosto la strategia di prodotto “Simply Better”, che si concentrerà sul segmento di fascia media, offrendo ai clienti le ultime tecnologie a prezzi accessibili. Questo, insieme all’impegno nell’aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo del 58% rispetto all’anno precedente, rafforzerà i piani dell’azienda per il quarto trimestre e per il 2023.