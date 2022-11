Il volantino MediaWorld abbatte ogni pregiudizio, mettendo a disposizione dei vari utenti i prezzi più bassi del momento, proprio per indurli ad acquistare in occasione del Black Friday. Le offerte sono convenienti per tutti, e sono indubbiamente supportate anche dalla solita garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.

Nel caso in cui foste interessati all’acquisto di uno smartphone di ultima generazione, ricordate ad ogni modo che la variante commercializzata da Mediaworld è disponibile solo ed esclusivamente no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore, ed è sempre un bene, in quanto decisamente più tempestivi. Gli acquisti, come al solito del resto, potranno essere completati sia in negozio che online.

MediaWorld: offerte paurose con i migliori sconti di oggi

Il Black Friday di MediaWorld continua a mietere vittime con offerte incantevoli in grado di toccare sia la fascia alta della telefonia mobile, che comunque tutti gli altri segmenti inclusi direttamente nel catalogo aziendale. I modelli più allettanti sono assolutamente i top di gamma, quali comprendono il più recente Apple iPhone 14, disponibile all’acquisto a 1049 euro, oppure anche tutti i dispositivi di casa Samsung: Galaxy S22, in vendita a 749 euro, Galaxy S22+, acquistabile a 949 euro, concludendo con il top tra i top, il Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo si assesta sui 999 euro.

Volendo virare verso altri brand, non trascurate nemmeno il bellissimo Honor Magic 4 Pro, proposto nel medesimo periodo a soli 799 euro.