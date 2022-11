MD Discount segue l’onda dei supermercati attenti al risparmio anche nel mondo dell’elettronica, con il lancio di un volantino che vuole sicuramente far sognare coloro che da tempo aspettavano il momento giusto per acquistare i prodotti maggiormente desiderati.

Tutti gli sconti di cui vi parleremo nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi esclusivamente nei negozi, solo in alcune occasioni risulta essere possibile pensare di mettere mano al portafoglio dal sito ufficiale, con consegna comunque sempre esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

MD Discount: attenzione a questi sconti, sono fantastici

Le offerte di MD Discount riservano non poche sorprese per gli utenti in Italia, arrivano infatti interessantissimi sconti speciali che riducono di molto la spesa finale da sostenere in fase d’acquisto, ed allo stesso tempo permettono di accedere a prodotti di ottimo livello, anche se legati più che altro al riscaldamento della propria abitazione.

I prezzi partono da un minimo di 9,99 euro, per acquistare ad esempio una stufa elettrica al quarzo, per salire poi verso un massimo di 19 euro, necessari per l’ordine di un termoconvettore o di un termoventilatore portatile. I prodotti sono disponibili, come anticipato del resto, solamente in negozio, gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale.

Gli utenti che sceglieranno i dispositivi selezionati, lo ricordiamo, potranno anche fruire della garanzia di 24 mesi, che copre esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.