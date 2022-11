Anche se potresti non conoscere il nome di Laszlo Hanyecz, potresti aver sentito la sua storia: è l’uomo che ha pagato 10.000 Bitcoin per due pizze di Papa John nel 2010.

La transazione è stata la prima istanza registrata di scambio di Bitcoin con un oggetto fisico (in questo caso , due pizze al formaggio), e poiché il prezzo di Bitcoin è salito alle stelle negli anni successivi all’acquisto, anche i media mainstream sono diventati ossessionati dall’uomo che ha comprato due pizze che adesso valgono oltre 90.000.000 milioni.

Hanyecz non ha rimpianti per aver speso così tanti soldi per formaggio e pane. E in effetti, il suo interesse per Bitcoin è cresciuto solo dalla transazione originale Bitcoin Pizza Day dieci anni fa.

Dieci anni dopo

Avanti veloce fino ai giorni nostri, Laszlo Hanyecz è una celebrità tra gli appassionati di Bitcoin.

il Bitcoin è cresciuto in una maniera esponenziale in soli 11 anni della sua vita. Una volta valeva pochi centesimi, ma adesso le proiezioni sui prezzi lo vedono salire fino a 288.000 dollari entro la fine del 2024.

Da allora Hanyecz è diventata un’icona, un punto di riferimento per una nuova generazione di “HODLERS”, poiché si riferiscono per non aver mai venduto e “detenuto” sempre i loro Bitcoin.

Nel frattempo, la data in cui Hanyecz ha acquistato le sue pizze multimilionarie è ora ufficialmente diventata il Bitcoin Pizza Day, un anniversario della prima transazione documentata, giunta al suo decimo anno.

“10 anni fa Laszlo Hanyecz aveva decine di migliaia di Bitcoin che aveva estratto. Aveva anche un debole per la pizza. Il resto è storia”, ha scritto venerdì in un tweet Jameson Lopp, co-fondatore e CTO di CasaHODL.