Illusione Ottica: coppia o bambino, ciò che vedete determina ciò che siete

L’interpretazione delle immagini è uno dei mezzi più potenti per determinare le caratteristiche comportamentali di un individuo. Esiste un test chiamato “test di Rorschach” dal nome dell’inventore Hermann Rorschach, che viene utilizzato fin dalla prima metà del ‘900 per capire come funziona il pensiero, per l’esame di realtà, il disagio affettivo e la capacità di rappresentazione corretta di sé e degli altri nelle relazioni. Ovviamente quella qui di seguito è una versione blanda e generica fondata su un’illusione ottica, non un mezzo psichiatrico.

Illusione Ottica: cosa avete visto prima?

La prima cosa che noti all’interno dell’immagine dice qualcosa di te. In essa è rappresentato un semplice paesaggio con un albero, ma non fermiamoci alle apparenze. Alcuni notano una coppia di fidanzati, altri invece un feto rannicchiato. E tu, cosa vedi? Se hai visto prima la coppia, significa che tieni molto ai tuoi amici e ai tuoi cari. Per loro faresti di tutto, allo stesso tempo però non ami uscire in grandi gruppi o andare a feste rumorose.

Se invece hai visto prima il bambino, significa che sei piuttosto introverso. Non hai problemi a rimanere solo poiché ami la tua compagnia molto più di quella degli altri, tuttavia ti senti in colpa per questo.

Ovviamente la questione cambia da persona a persona, in alcuni la teoria è attinente, in altri meno. “Ho visto la coppia e hai ragione”, “Ho visto la coppia… è verissimo per me”; “Amico, ho visto la coppia per primo e devo dire che hai colto il segno”, “Ho visto per primo il bambino e sì, è vero”. Questi i commenti estrapolati direttamente dal video pubblicato su TikTok.